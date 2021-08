DOMANI - Motus Liberi: "Settembre alle porte: è il momento di accelerare sulle cose da fare"

Abbiamo ascoltato con attenzione l’intervento del Vice Segretario della Democrazia Cristiana, così come gli spunti interessanti emersi dal palco della Festa dell’Amicizia. Siamo sicuramente d’accordo con Manuel Ciavatta quando, parlando della verifica svolta fra le forze di maggioranza, si è soffermato su quanto accaduto in passato: San Marino nell’ultimo decennio ha perso credibilità, parte della propria sovranità e centinaia di milioni di euro. Tuttavia non fa parte del nostro modo di operare la cosiddetta “politica dello specchietto retrovisore”, anche perché i problemi arrivano da lontano e non c’è un solo colpevole: ecco perché siamo convinti, lo abbiamo ribadito in più occasioni, che sia necessario concentrarci sull’oggi e sulle cose da fare, perché i cittadini chiedono risposte e non giustificazioni. Noi crediamo che questa legislatura, nonostante colpita duramente dall’emergenza Covid, debba comunque essere quella delle riforme, non esiste alcun tipo di alibi. Oggi il nostro Paese dialoga alla pari con l’Italia, i nostri Segretari hanno incontri proficui con i loro pari grado in uno spirito di cooperazione e nell’ottica di risolvere i problemi sul tavolo. Il Segretario Fabio Righi ha di recente firmato un memorandum con Amazon che, oltre ad avere importanti risvolti sul piano pratico per giovani ed imprenditori, ci ha portato al centro dell’attenzione mediatica internazionale, con conseguente beneficio per la nostra immagine agli occhi del mondo. Crediamo dunque che sia stata imboccata la giusta direzione, ma essendo settembre alle porte è il momento di accelerare sulle cose da fare, che non sono poche, per evitare che dei provvedimenti da fare si parli soltanto e poi nel concreto restino nei cassetti. Per questo motivo confermiamo il nostro impegno in questa maggioranza e nel programma di Governo, augurandoci che la superata verifica lasci finalmente spazio al lavoro da fare: in questo serve sempre e comunque pari dignità e la possibilità, per ogni forza politica, di poter esprimere le proprie idee e sensibilità, nell’ottica di fornire un contributo concreto alla risoluzione dei problemi. Noi ci siamo.

c.s. DOMANI - Motus Liberi

Il Presidente Lorenzo Forcellini Reffi