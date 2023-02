Domani Motus Liberi: soddisfatti per il riscontro alla nostra proposta politica

Riscontriamo con piacere il fatto che la politica proposta da DOMANI - Motus Liberi rispetto alla propria volontà e convinzione di voler essere centrale espressione del rafforzamento di quell’area che il Partito rappresenta sin dalla sua nascita - conservatori sul fronte istituzionale, nella difesa delle nostre tradizioni ed allo stesso tempo liberali, innovativi e rivoluzionari sul fronte economico, nei fatti ancor prima che nelle parole - riscuota particolare interesse da parte di tutto il quadro politico sammarinese. Abbiamo da tempo proposto progetti che riteniamo prioritari per il Paese e da mettere a terra con grande velocità e convinzione, tra cui oggi i principali e realizzabili sono di certo: - la ripresa di un progetto di sviluppo economico coordinato, che ridisegni un’identità economica chiara del Paese; - il percorso di transizione digitale, proseguendo in modo convinto sul progetto già avviato Amazon Web Services, uno tra i migliori player mondiali nel settore; - interventi in materia di sicurezza e sostenibilità energetica, garantendo le dovute attenzioni ad un incredibile investimento internazionale oggi reperito a favore di famiglie ed imprese; - la definizione del progetto di riordino e potenziamento del Dipartimento Economia e degli Uffici di controllo; - la definizione di norme oggi già pronte come quella a tutela del consumo, quella di riforma delle norme in materia di attività economiche, quella in materia di condomini, di società benefit, di canapa industriale, di autonoleggi. Siamo anche convinti che occorra urgentemente approfondire l’accordo di maggiore integrazione con il mercato europeo, in vista della sua definizione ma senza che questo comporti una “firma in bianco”, tenendo conto e difendendo le competitività e le peculiarità del Paese, ma anche la normativa antiriciclaggio e quella sul distretto economico speciale, che riteniamo necessitino di profonde ed anche strutturali modifiche prima di essere approvate, l’una in una logica di semplificazione l’altra in una logica di evitare dinamiche speculative. Il Partito si impegna, dunque, a lanciare un’attività di confronto e aggregazione su questi temi rivolgendosi all’intero quadro politico, a partire ovviamente dalla maggioranza perché non riteniamo sia questo il tempo delle manovre o delle speculazioni politiche, oggi è invece il tempo della concretezza: ci aspetta un anno e mezzo di grandi sfide, dove il confronto sui temi importanti, il sostegno dei progetti rivoluzionari e fondamentali allo sviluppo del Paese nell’esclusivo interesse dello stesso, dei suoi cittadini e dei suoi operatori faranno per DOMANI - Motus Liberi la differenza anche sulla scelta dei partner del futuro. Per ora ribadiamo la necessità di restare seriamente concentrati sulle cose da fare.

Cs DOMANI - Motus Liberi

