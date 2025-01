Domani Motus Liberi sull'ingresso nel partito Europeo dei Conservatori e Riformisti

Con grande orgoglio annunciamo l'ingresso di DOMANI – Motus Liberi come Global Partner del partito Europeo dei Conservatori e Riformisti (ECR), che esprime numericamente uno dei più importanti gruppi del Parlamento Europeo. Questo riconoscimento consolida la nostra posizione come interlocutore credibile e autorevole nel panorama politico internazionale, confermando la validità della nostra visione di sviluppo per San Marino. L'ECR, che si contraddistingue per una politica di buon senso, basata sul rispetto delle tradizioni e sulla capacità di abbracciare il nuovo, ha accolto nella sua famiglia politica il nostro partito proprio per l'affinità con i valori che da sempre ci guidano: tutela delle radici culturali, promozione dell'innovazione e impegno per una politica responsabile e riformista. Come sottolineato dallo stesso ECR, l'adesione di DOMANI – Motus Liberi arrivata insieme a quella di importanti forze politiche di altri Paesi, «dimostra la crescente attrattiva del progetto ECR e il rafforzamento della nostra visione comune». Questo risultato rappresenta un passo fondamentale per DOMANI – Motus Liberi e per la Repubblica di San Marino, che grazie a questa collaborazione potrà rafforzare la propria posizione in uno scenario internazionale sempre più complesso. La nostra presenza attiva nell'ECR non è infatti soltanto un riconoscimento della nostra progettualità politica, fondata sull'equilibrio tra tradizione e innovazione, ma anche una straordinaria opportunità per far sentire la voce di San Marino su temi centrali come la sovranità, la crescita economica, la stabilità sociale, la difesa dei valori fondamentali della persona, la sostenibilità basata sui dati certi e non sulle mode, oltre a tanto altro. Essere oggi parte della famiglia ECR insieme a partiti di primissimo piano tanto nel contesto Europeo quanto globale (Fratelli d’Italia e i Repubblicani U.S.A. ne sono un esempio) è un'opportunità per valorizzare la nostra visione e portare le specificità di San Marino su un palcoscenico internazionale, dando al nostro Paese la dignità e il prestigio che merita. DOMANI – Motus Liberi conferma così il proprio impegno a costruire un futuro solido e inclusivo per la nostra Repubblica, collocandosi sul piano internazionale con un’identità chiara e proiettandosi concretamente verso le sfide globali, che siamo pronti ad affrontare con grande entusiasmo.

cs DOMANI - Motus Liberi

