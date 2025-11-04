Domani - Motus liberi: "Tanti Rally, troppi disagi: serve un nuovo equilibrio tra sport e vivibilità a San Marino"

Negli ultimi mesi la Repubblica di San Marino è diventata un palcoscenico quasi continuo di eventi motoristici: lo scorso weekend la Halloween Ronde e presto si terrà il San Marino Revival, dell’8-9 novembre 2025. Ogni manifestazione comporta nuove ordinanze di chiusura stradale, divieti di sosta e limitazioni al traffico per interi fine settimana - come l’ultima emanata dalla Segreteria di Stato agli Affari Interni (n. 282/2025), che interessa diversi Castelli e blocca la viabilità - ma anche la trasformazione della superstrada in un vero e proprio circuito, dove i piloti testano la tenuta delle gomme e non sempre rispettano le regole del codice della strada. I cittadini delle zone coinvolte segnalano da tempo disagi crescenti: difficoltà di accesso alle abitazioni, isolamento dei quartieri, problemi per le attività commerciali, importanti episodi di inciviltà e maleducazione di alcuni tifosi e un generale senso di esasperazione. In molte aree, le prove speciali si ripetono a distanza di poche settimane, impedendo il ritorno alla normalità. Pur riconoscendo il valore sportivo e turistico di queste iniziative, non è accettabile che la qualità della vita dei residenti venga sistematicamente sacrificata. Gli eventi motoristici devono poter convivere con la quotidianità del Paese, non dominarla. Chiediamo pertanto al Governo e alle Segreterie di Stato competenti di: - definire criteri trasparenti e proporzionati per le autorizzazioni, valutando l’impatto reale su traffico e comunità locali; - pianificare un calendario equilibrato, evitando la concentrazione di eventi simili in pochi mesi; - garantire informazione tempestiva e coinvolgimento delle Giunte di Castello nelle decisioni; - prevedere misure di mitigazione e compensazione per chi subisce limitazioni significative; - limitare quanto più possibile percorsi in zone residenziali. Lo sport è un patrimonio, ma lo è anche il diritto alla vivibilità e alla mobilità dei cittadini. San Marino deve ritrovare il giusto equilibrio tra spettacolo e rispetto per chi la abita ogni giorno.

C.s. DOMANI - Motus Liberi

