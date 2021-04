DOMANI – Motus Liberi: un progressivo ritorno alla normalità

Prendiamo atto che la linea espressa da DOMANI – Motus Liberi in ordine ad un approccio differente rispetto all’impostazione del nuovo decreto in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, già da tempo sostenuta nell’ambito della maggioranza, sia stata favorevolmente accolta dal Governo che proprio in queste ore ha elaborato un testo che prevede una serie di misure volte alla progressiva, ma definita, apertura di tutte le attività economiche, dei ristoranti nel turno serale, dei mercati, dei parchi, delle mense; ripresa dell’attività scolastica senza particolari limitazioni e a quella sportiva; abolizione del coprifuoco ed in generale eliminazione di quelle misure che da tempo si ritenevano non equilibrate. Un’impostazione ragionevole per la quale ringraziamo il Segretario di Stato Fabio Righi e lo Staff di Segreteria per aver colto a pieno il mandato conferito dal partito ed essersi fatti portavoce ancora una volta delle istanze da tempo sottoposte all’intero Governo. In ogni caso invitiamo la cittadinanza a non dimenticare che nonostante si stia procedendo verso una totale riapertura del Paese sarà ancora fondamentale l’uso del buon senso da parte di tutti nello svolgimento delle attività quotidiane e nell’applicazione di tutte le misure sanitarie di prevenzione fino al termine della campagna vaccinale. Dobbiamo tornare al più presto alla normalità, procedere celermente con le riforme fondamentali per il Paese e ripartire con nuovo slancio che possa confermare un domani radioso per la Repubblica, libero, proiettato al futuro e che non dimentichi il passato, ma ricordi di questo solo la parte migliore.

Il Presidente DOMANI - Motus Liberi Lorenzo Forcellini Reffi