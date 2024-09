Domani – Motus Liberi: Una maggioranza e un governo allo sbando, quando penseranno al paese?

La maggioranza e il Governo non si sono mostrati seriamente interessati alle proposte che abbiamo presentato nell’interesse della cittadinanza (in particolare per la revisione della legge sui mutui prima casa e degli assegni familiari, deduzione spese veterinarie e dispositivi per disabilità in IGR) accampando la motivazione che servirà fare approfondimenti per un intervento organico e complessivo. Quando però il governo deposita la proposta – fuori tema rispetto al bilancio – di modifica della configurazione dei Dipartimenti della P.A., palesemente per garantire una più facile distribuzione di sedie in maggioranza, l’intervento organico e complessivo non è più necessario. Sedie che, tra l’altro, qualcuno sembra far molto fatica a mollare seppur decaduto per legge, dopo aver criticato chi per anni la propria sedia l’ha fatta ampiamente lavorare portando risultati per il Paese.

E le riforme istituzionali, poi, quando partono?

Come DOMANI - Motus Liberi non fermeremo la nostra azione nell’interesse di tutti i cittadini, considerato che in tempi come quelli che stiamo vivendo il Paese non può essere lasciato nelle mani di inesperti improvvisatori: per questo abbiamo depositato due ordini del giorno, uno in materia di programmazione economica (necessaria alla gestione e all’attrazione degli investimenti) e uno dedicato alla transizione digitale fondamentale (per la crescita e l’attrattività dell’intero sistema), oltre a due interrogazioni rivolte al Governo, tra le quali segnaliamo quella volta ad ottenere informazioni sul reperimento di farmaci da parte dell’I.S.S., risultandoci che ad oggi vi siano parecchie difficoltà ad ottenere medicinali anche per terapie oncologiche.

Continueremo a pretendere il rispetto delle regole e a voler preservare il prestigio delle nostre istituzioni, ma soprattutto continueremo a portare il nostro contributo affinché questa maggioranza raffazzonata possa fare meno danni possibili e non perda la giusta rotta su cui abbiamo collocato il Paese nella precedente esperienza di governo, portando le nostre proposte per trovare soluzioni – sia quotidiane che a lungo termine – nell’interesse della cittadinanza.



