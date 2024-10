Domani - Motus liberi: verso la creazione di una nuova area per il futuro di San Marino

Il partito DOMANI – Motus Liberi presenta la sua proposta politica come punto d'incontro per tutte le forze di centro e centro-destra, unite da una visione condivisa su che tipo di Paese vogliamo. Siamo convinti che la forte necessità di riportare la politica al centro passi non dall’aggregazione caotica finalizzata agli esiti elettorali, ma dalla riscoperta e dal rafforzamento di un senso di appartenenza, all'insegna di un’identità forte. Oggi risulta urgente l’esigenza di costruire un’area politica che, pur restando salda sui valori fondamentali, abbracci l'innovazione e il cambiamento. L'obiettivo primario è quello di offrire una nuova interpretazione del concetto di conservatorismo, capace di integrare la forza dei pilastri etici con il coraggio di processi riformisti che possano far crescere il Paese a favore di tutti i suoi cittadini. Troppe opportunità sono state sprecate: non possiamo più permetterci di essere il Paese delle occasioni mancate. Con questa impostazione, intendiamo aprire il percorso che porterà il Partito alla prossima Assemblea Congressuale, basato sulla creazione di un processo di aggregazione che troverà il suo esito finale proprio nell’ambito dell’attività congressuale prevista per i primi mesi dell’anno prossimo. Attraverso il buon senso, l'unità e la collaborazione, vogliamo promuovere un modello di crescita che difenda la sovranità nazionale e le nostre radici culturali, sostenendo contemporaneamente il progresso economico e la responsabilità sociale. DOMANI - Motus Liberi è pronto a guidare San Marino in un viaggio che, in ogni sua tappa, rispetti e tragga spunto dalla tradizione e dalle nostre origini, ma al contempo guardi con determinazione verso l'orizzonte e il domani, condividendo la strada con coloro che sentano forte la stessa esigenza.

