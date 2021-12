Domani nuova puntata di "CSdL Informa"

La 20a puntata del programma CSdL Informa è in programma domani, in diretta alle 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Diversi gli argomenti in discussione: il Bilancio previsionale 2022, la situazione pandemica, il Progetto di legge "Interventi a sostegno della famiglia", i precari PA, la commissione d'inchiesta sulle banche. Intervengono dirigenti del livello confederale CSdL e delle Federazioni di categoria. Conduce il dibattito Giuliano Tamagnini. La CSdL dà appuntamento a tutti i cittadini interessati a questo programma di informazione a approfondimento.

c.s. CSdL