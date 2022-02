Domani nuova puntata di "CSdL Informa"

Riprendono gli appuntamenti con "CSdL Informa". La 21a puntata del format di informazione e approfondimento della Confederazione del Lavoro è in programma domani, in diretta alle 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Diversi gli argomenti in discussione: situazione della sanità; Bilancio dello Stato, debito pubblico e riforme; giustizia; dati sull'occupazione; attualità dalle Federazioni. Intervengono dirigenti del livello confederale CSdL e delle Federazioni di categoria. Conduce il dibattito Giuliano Tamagnini. La CSdL dà appuntamento a tutti i cittadini interessati a questo programma di informazione sindacale, che in questa fase avrà cadenza quindicinale.

CSdL

