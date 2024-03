Domani nuova puntata di "CSdL Informa"

Una nuova puntata di "CSdL Informa" è in programma domani alle 18.30, in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Al centro alcuni temi di attualità: la vicenda dell'Alluminio Sammarinese; il contratto del settore bancario; le iniziative per la giornata internazionale della donna; il punto della situazione sul piano nazionale per il contrasto alle violenze, molestie e discriminazioni sui luoghi di lavoro Intervengono il Segretario CSdL Enzo Merlini, dirigenti delle Federazioni Industria e Costruzioni e Servizi. Coordina Giuliano Tamagnini.

