Riprendono domani le puntate di "CSdL Informa", alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Sarà l'occasione per approfondire: i temi affrontati nell'incontro con la CGIL di venerdì scorso sulla doppia affiliazione, tra cui le problematiche fiscali dei pensionati ex frontalieri; il recente Decreto sulla Sandbox; i dati sull'occupazione. Partecipano dirigenti del livello confederale e delle Federazioni. Coordina Giuliano Tamagnini.

CSdL