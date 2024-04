Domani nuova puntata di "CSdL Informa"

Domani nuova puntata di "CSdL Informa".

Riprendono domani le puntate di "CSdL Informa", alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Sarà l'occasione per approfondire: i temi affrontati nell'incontro con la CGIL di venerdì scorso sulla doppia affiliazione, tra cui le problematiche fiscali dei pensionati ex frontalieri; il recente Decreto sulla Sandbox; i dati sull'occupazione. Partecipano dirigenti del livello confederale e delle Federazioni. Coordina Giuliano Tamagnini.

CSdL

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: