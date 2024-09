Domani nuova puntata di "CSdL Informa"

Riparte "CSdL Informa" con una nuova puntata in programma domani, alle ore 18.30 in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Molti gli argomenti al centro del dibattito: il progetto di legge di assestamento di bilancio; l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale per il riconoscimento dello Stato palestinese; il report di Sky TG 24 che stila una classifica dei paesi con il maggior numero di ferie e festività pagate; in vista della nuova stagione di rinnovi contrattuali che sta per aprirsi, il focus sui contratti con i trattamenti economici e normativi meno favorevoli. Intervengono dirigenti del livello confederale e delle federazioni. Coordina, come di consueto, Giuliano Tamagnini.

c.s. CSdL