Domani nuova riunione del Consiglio Direttivo CSdL.

Nel pomeriggio di domani, presso la CSU, a partire dalle 14.30 si riunisce il Consiglio Direttivo della CSdL, che in primo luogo sarà chiamato ad esaminare ed approvare il bilancio della Confederazione per l'anno 2022.

Il Direttivo farà il punto sull'attuale situazione del paese, anche alla luce della crisi politica in atto, dagli sviluppi ancora incerti; tra i temi specifici, il rifinanziamento del debito estero, e i Decreti sul lavoro presentati dalla Segreteria di Stato competente.



CSdL

