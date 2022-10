Domani parte il ciclo di assemblee zonali con tutti i lavoratori ed estese ai pensionati

Inizia domani il calendario di otto assemblee zonali intercategoriali convocate da CSdL, CDLS e USL per discutere con i lavoratori e i pensionati i progetti di legge di riforma pensionistica e di revisione delle norme sull'occupazione. Due le assemblee in programma domani, entrambe al Teatro "Nuovo di Dogana": la prima dalle 9.30 alle 12.00, la seconda dalle 15.00 alle 17.30. Stesso luogo e stessi orai anche per le due assemblee di mercoledì 12 ottobre. Il ciclo si concluderà lunedì 17 ottobre. Il calendario completo, con l'indicazione dei luoghi, degli orari e delle aziende/uffici i cui dipendenti sono convocati, è consultabile on line sui siti di CSdL, CDLS e USL. Le organizzazioni sindacali rinnovano l'invito a tutti i lavatori a partecipare alle assemblee, estese anche ai pensionati, in quanto rappresentano momenti fondamentali di informazione e di discussione su due interventi legislativi che rivestono un'importanza cruciale per le condizioni di vita e di lavoro di tantissimi cittadini e in generale per l'intero sistema paese.

Cs - CSdL CDLS USL