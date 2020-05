Domani pomeriggio OLTREFestival sulle nuove frontiere del turismo

Domani pomeriggio OLTREFestival sulle nuove frontiere del turismo.

Turismo sostenibile e turismo culturale, in ogni caso turismo di qualità, al centro di OLTREFestival. L’evento sarà in diretta digitale giovedi 21 maggio alle 17 e vedrà la Repubblica di San Marino e i comuni di Verucchio, Monte Cerignone, Sassocorvaro Auditore e Pennabilli confrontarsi attorno a un tavolo di lavoro virtuale su questi temi di grande attualità. Oltre a ospiti d’eccezione quali Valentina Ridolfi, coordinatrice dell’Agenzia Piano Strategico, Luca Regina, fantasioso autore di Ecocircus, interverrà Rubens Gennaro, regista e produttore brasiliano. E' dell'ultima ora che il festival, nel rispetto della sua visione glocal, lancerà a breve un eco-gemellaggio tra San Marino e Curitiba, metropoli brasiliana premiata come città più ecosostenibile del mondo. Diretta dalla pagina FB del San Marino Green Festival, giovedì 21 maggio ore 17,00. Per info: 339 32 90 520

c.s. San Marino Green Festival

I più letti della settimana: