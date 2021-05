Domani quarto appuntamento di "CSdL Informa"

Si parlerà di grandi debitori, di sanità e di prepensionamenti nella puntata di domani di "CSdL Informa" con inizio alle 18.30, in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Anche in questa puntata interverranno un dirigente confederale e un rappresentante delle quattro Federazioni di categoria della CSdL, con il coordinamento del Segretario Generale Giuliano Tamagnini. Rispetto al tema dei grandi debitori, ricordiamo che la CSdL lo scorso 16 febbraio ha inviato una lettera al Governo sul tema, alla quale non è arrivata nessuna risposta, evidenziando - tra le altre cose - la necessità di varare specifici provvedimenti legislativi per evitare il susseguirsi di posizioni debitorie rilevanti, e di una maggiore efficacia nel recupero dei crediti da parte di Banca Centrale.

