Domani riunione dell'Attivo dei Rappresentanti Sindacali CSdL.

Presso la sala Joe Cassar di Borgo Maggiore, si riunisce domani pomeriggio a partire dalle 14.30, l'Attivo dei Rappresentanti Sindacali della CSdL. All'ordine del giorno, la valutazione complessiva della vicenda relativa alla riforma IGR, a cui seguirà un approfondimento degli effetti pratici della riforma sui redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. In tal senso, nell'ambito della CSU è stato messo a punto un programma, che verrà anch'esso illustrato ai Rappresentanti sindacali, in grado di fare simulazioni sulla situazione individuale di ogni lavoratore o pensionato a seguito della riforma, che entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2026; la CSdL è disponibile per esaminarne gli effetti sulla situazione personale di ogni lavoratore, sia residente che frontaliero, o pensionato che lo richieda. Un consulto anche per decidere in maniera consapevole se aderire, ed in quale misura, al nuovo sistema SMAC ai fini fiscali.

c.s. CSdL

