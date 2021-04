Domani secondo appuntamento di "CSdL Informa"; tra gli argomenti The Market e proposte del Governo sul mercato del lavoro

Il secondo appuntamento di "CSdL Informa", in programma domani alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL", si preannuncia ricco di argomenti importanti e molto attesi. Si parlerà dell'incontro con la Segreteria di Stato per il Lavoro sull'avvio dell'attività di The Market (il "Polo della moda"), e in particolare degli impegni occupazionali chiesti dal sindacato; la ricaduta dei decreti anticovid sul personale della PA; gli interventi sui presidi sanitari per le persone portatrici di deficit; la proposta del Segretario Lonfernini riguardante elementi di riforma del mercato del lavoro, che peraltro prevederebbero - dopo diversi anni - la reintroduzione del lavoro interinale. Alla diretta di domani, coordinata dal Segretario Generale Giuliano Tamagnini, parteciperanno un dirigente confederale e un rappresentante di ognuna delle quattro Federazioni di categoria della CSdL.









Comunicato stampa

CSdL