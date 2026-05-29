TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Domani sera a Dogana, il cantautore Michele Fenati omaggia Dalla e Battisti

29 mag 2026
Domani sera a Dogana, il cantautore Michele Fenati omaggia Dalla e Battisti

In avvio del tour estivo 2026, che lo porterà in giro per tutta l’Italia, fa tappa domani sera, sabato 30 maggio alle 20.30 a Dogana, in piazza dei Centomila, il cantautore ravennate Michele Fenati: che ormai da anni propone dal vivo uno spettacolo dedicato prevalentemente ai grandi cantautori della canzone italiana (integrando i live act con brani propri, tratti dai numerosi album registrati nell’arco di un trentennio). Lo spettacolo si intitola “Lucio”, ed dedicato a Dalla e Battisti: due ore intense, di grande coinvolgimento musicale, grazie alle doti canore di Fenati e all’affiatamento del quartetto con cui si propone al pubblico: Fenati, che suona la chitarra, sarà infatti accompagnato da un trio acustico composto da Fabrizio Taroni alla chitarra, Marta Ghezzi al violino e Gabriele Felici al violoncello. 

C.S. Alberto Mazzotti


Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa