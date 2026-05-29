Domani sera a Dogana, il cantautore Michele Fenati omaggia Dalla e Battisti

In avvio del tour estivo 2026, che lo porterà in giro per tutta l’Italia, fa tappa domani sera, sabato 30 maggio alle 20.30 a Dogana, in piazza dei Centomila, il cantautore ravennate Michele Fenati: che ormai da anni propone dal vivo uno spettacolo dedicato prevalentemente ai grandi cantautori della canzone italiana (integrando i live act con brani propri, tratti dai numerosi album registrati nell’arco di un trentennio). Lo spettacolo si intitola “Lucio”, ed dedicato a Dalla e Battisti: due ore intense, di grande coinvolgimento musicale, grazie alle doti canore di Fenati e all’affiatamento del quartetto con cui si propone al pubblico: Fenati, che suona la chitarra, sarà infatti accompagnato da un trio acustico composto da Fabrizio Taroni alla chitarra, Marta Ghezzi al violino e Gabriele Felici al violoncello.



C.S. Alberto Mazzotti









