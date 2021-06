Domani sera, al Teatro Titano, la serata pubblica “La scuola per loro”

Domani sera, martedì 8 giugno alle ore 21, all’interno del Teatro Titano si terrà la serata pubblica “La Scuola per loro”, evento promosso dalle Segreterie di Stato all’Istruzione, agli Interni e al Territorio per approfondire quello che sarà il processo di accorpamento delle classi prime elementari di Città, a partire da settembre 2021, con dati e riflessioni tecniche di supporto. Il percorso che verrà intrapreso porterà in seguito all’insediamento dell’Istituto Musicale Sammarinese nella sede delle Scuole Elementari La Sorgente di Città, donando al Castello una nuova importante istituzione formativa, da sempre una delle eccellenze della Repubblica di San Marino. Nel corso della serata, interverranno i Segretari di Stato Andrea Belluzzi, Elena Tonnini, Stefano Canti, i Direttori di Dipartimento Manuel Canti, Laura Gobbi, Lucia Mazza, il Capitano di Castello di Città Tomaso Rossini e i rappresentanti dell’Istituto Musicale Sammarinese Giacomo Volpinari e Paolo Santi. Largo spazio sarà lasciato alle domande da parte dei presenti. La cittadinanza è invitata a partecipare.