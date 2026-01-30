Domenica 1° febbraio, a San Marino, torna l’appuntamento gratuito di robotica educativa, dedicato agli studenti dai 12 ai 18 anni

Collaborazione, creatività, pensiero laterale, gioco di squadra, problem solving, innovazione e tanto divertimento sono i principali ingredienti di “Jump’in Robotica”, l’appuntamento gratuito con la robotica educativa, in programma a San Marino domenica 1° febbraio, presso la Sala Polivalente di Serravalle (Auditorium Little Tony). Dedicato ai giovani dai 12 ai 18 anni, l’evento è organizzato da Fattor Comune, Botika e Nobodies Studios, insieme ai partner Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di San Marino, a San Marino Innovation e TIM San Marino. La challenge creativa ed educativa, che si svolge all’interno di Jump’in, rappresenta un momento di ‘sfida collaborativa’, dove i ragazzi non usano solo la tecnologia, ma imparano a cooperare divertendosi, per risolvere problemi complessi. Sold out le iscrizioni, con oltre 50 giovani che provengono, oltre che dalla Repubblica e da tutta la Romagna, anche da più parti d’Italia, come Piacenza e Macerata. Non solo una competizione, quindi, ma una vera e propria giornata di sperimentazione ed apprendimento pratico: i partecipanti si divideranno in team per affrontare sfide con i robot, guidati da formatori specializzati ed esperti di robotica educativa di First Global Italia. L’obiettivo è sviluppare competenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), stimolare l'innovazione e offrire un'opportunità concreta di mettere in pratica conoscenze tecniche e creative. Tutti i kit robotici necessari sono forniti gratuitamente per permettere a ogni team di sperimentare al meglio. Aperto al pubblico il gran finale, con le premiazioni dei vincitori, alle ore 18. Secondo Diego De Simone, uno degli organizzatori, «l'utilizzo dei robot in ambito educativo è fondamentale per stimolare, al di là delle competenze tecniche, lo sviluppo del pensiero laterale e delle soft skills, costruendo individui più preparati alle sfide del domani. Proprio in quest'ottica, l'evento si pone l'ambizioso obiettivo di espandere e diffondere la cultura della robotica educativa in tutta la Romagna (e non solo!), per aumentare in modo significativo il numero di ragazze e ragazzi coinvolti. Vogliamo prepararli attivamente al futuro, offrendo un'opportunità concreta di crescita e l'uso consapevole delle nuove tecnologie». Aspettando “Jump’in International”: l’evento di robotica più grande d’Italia “Jump’in Robotica”, oltre a consolidare il legame con la Repubblica di San Marino, fa anche da apripista a “Jump’in International”, l'evento di robotica più grande d’Italia, in programma dal 5 al 7 marzo prossimi a Cesenatico (FC), collegato anche con il campionato del mondo di robotica, in programma a Houston (USA) a fine aprile.

C.s. - Fattor Comune

