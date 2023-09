Domenica 10 settembre la CSdL in festa al parco Ausa di Dogana, per celebrare i suoi 80 anni di storia Con inizio alle 15.30, la festa prosegue fino alle 24.00. Previsto un ricco programma di intrattenimento; alle 17.00 un dibattito con prestigiosi ospiti sulla storia della CSdL, sull'attualità e le prospettive del sindacato

Le celebrazioni si concludono la sera di lunedì 16 ottobre al Teatro Titano: protagonisti il Segretario CGIL Maurizio Landini e il coordinatore della politiche internazionali CGIL Salvatore Marra

Nata il 3 settembre 1943 - lo stesso giorno in cui veniva firmato l'armistizio tra l'Italia e le forze alleate, poi annunciato l'8 settembre - la CSdL quest'anno celebra i suoi ottanta anni di storia. Quel giorno lo storico dirigente socialista Gino Giacomini, commissario per la ricostruzione del sindacato incaricato dal governo provvisorio seguito alla caduta del fascismo, aveva convocato a San Marino Città una riunione di attivisti sindacali. È questo l'atto di nascita della Confederazione Sammarinese del Lavoro, avvenuta nel pieno della seconda guerra mondiale come sigla unitaria che includeva tutte le componenti democratiche del sindacalismo sammarinese. "Quella della CSdL, la prima organizzazione sindacale di San Marino sia per data di nascita che per numero di aderenti, è una lunga storia di cui siamo profondamente orgogliosi", ha scritto il Segretario Generale Enzo Merlini. "La nostra organizzazione ha attraversato questi 80 anni di storia sammarinese contribuendo, dopo le 'macerie' lasciate dal ventennio fascista, alla ricostruzione della democrazia, oltre che all'uscita dalla povertà e all'avvio di uno sviluppo economico che, seppur con molte contraddizioni e disuguaglianze sociali, ha portato ad un buon livello di benessere: ha svolto un ruolo da protagonista nelle conquiste del mondo del lavoro ma anche sul piano dei diritti civili e dello stato sociale, sempre in prima linea nelle lotte dei lavoratori e delle fasce più deboli della popolazione."

Dopo l'incontro pubblico dello scorso 5 luglio al Teatro Titano, "La storia della CSdL raccontata dai Segreti Generali", quale seconda iniziativa per celebrare i suoi 80 anni la CSdL ha organizzato una grande festa in programma domenica 10 settembre con inizio alle 15.30 presso il palatenda allestito al Parco Ausa di Dogana (nella stessa area dove si svolge la tradizionale festa del 1° maggio). Molto ricco il programma della festa che inizia con una parte ricreativa, di cui sarà protagonista l'orchestra "I Cugini di Romagna", che darà vita all'intrattenimento musicale e ai balli.

Alle 17.00 la festa prosegue con un appuntamento storico-culturale, ovvero un dibattito con la partecipazione di prestigiosi ospiti. Intervengono: Prof.ssa Laura Rossi, componente del comitato scientifico della Fondazione XXV Marzo; Tonino Carattoni, autore del libro "La Confederazione Sammarinese del Lavoro", la cui prima edizione risale al settembre 1980; Prof. Luciano Angelini, docente universitario e rappresentante del Sindacato nel Comitato Garante per la Contrattazione Collettiva; Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL. Partecipano anche due giovani dirigenti della CSdL: Cristian Bertozzi, funzionario della Federazione Unitaria Lavoratori Industria, e Vanessa Caligari, funzionaria della Federazione Unitaria Pubblico Impiego. Coordina il dibattito Giovanna Bartolucci, Capo Redattore Web di San Marino RTV.

Concluso il dibattito, alle 18.00 prenderanno il via gli stand gastronomici, e si esibiranno i ballerini della scuola di ballo "Rimini Dance Company". L'intrattenimento musicale e i balli folk e di gruppo proseguiranno fino alle ore 24.00.

La terza e ultima iniziativa per l'80° CSdL è in programma lunedì 16 ottobre, alle ore 21.00 al Teatro Titano, con un dibattito pubblico in cui intervengono il Segretario Generale CGIL Maurizio Landini, il Coordinatore delle politiche europee e internazionali della CGIL Salvatore Marra, e il Segretario Generale CSdL Enzo Merlini. Modera il dibattito la giornalista Sonia Tura. La CSdL invita tutti i cittadini a partecipare alla grande festa per celebrare il proprio 80° anniversario, domenica 10 settembre a partire dalle 15.30 al Parco Ausa di Dogana.

