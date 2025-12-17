Domenica 21 dicembre Comites San Marino in visita al Rifugio Apas

Domenica 21 dicembre Comites San Marino in visita al Rifugio Apas.

Domenica 21 dicembre 2025, il Comites San Marino farà visita al Rifugio APAS di Faetano per un incontro aperto al pubblico dedicato alla tutela degli animali e all’importanza dell’adozione consapevole. La mattinata si aprirà con i saluti di Emanuela Stolfi, Presidente APAS, che racconterà l’impegno dell’associazione nella difesa degli animali dal 1986. Seguirà l’intervento di Alessandro Amadei, Presidente del Comites San Marino, che illustrerà il ruolo del Rifugio APAS come risorsa fondamentale per il territorio. Spazio anche alle testimonianze di Riccardo D’Orazi e Samanta Tonelli, adottanti levrieri, che condivideranno la loro esperienza di adozione come gesto di grande umanità. L’incontro si concluderà con una visita guidata al rifugio, per conoscere da vicino la struttura e gli animali ospitati. Un appuntamento importante per sensibilizzare la comunità sui temi della protezione animale, del volontariato e del rispetto per ogni forma di vita.

C.s. Comites e APAS

