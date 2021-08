Domenica 22 agosto la "Camminata del Risveglio"

Tutto è pronto per la Camminata del Risveglio, tradizionale pellegrinaggio dai borghi, dalle valli del Montefeltro e dalle città vicine, al Santuario della Madonna del Faggio (Eremo di Carpegna - Montecopiolo PU): domenica 22 agosto. Un appuntamento al quale moltissimi giungono a piedi, partendo nel cuore della notte dai loro paesi (ed anche da alcune città distanti come Pesaro, Cesena, Rimini), altri con i loro mezzi, ma tutti rigorosamente raggiungeranno la croce sui prati del monte Carpegna. Si tratta – nel cuore dell’estate – di una esperienza di fede, di unità e di preghiera: si chiede alla Madonna la fine della pandemia e la speranza di poter ripartire in serenità. Alle ore 10:30 celebrazione eucaristica all’aperto all’ombra dei faggi, con l’osservanza delle disposizioni vigenti.

c.s. Diocesi San Marino-Montefeltro