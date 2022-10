Domenica 23 Ottobre l’omaggio di Città Teatro a Riccione attraverso i testi di Francesco Gabellini

Domenica 23 Ottobre l’omaggio di Città Teatro a Riccione attraverso i testi di Francesco Gabellini.

Gli auguri per il Compleanno di Riccione arrivano anche da Città Teatro, compagnia nata proprio nella celebre località balneare. “L’invito dell’Assessore Sandra Villa a creare uno spettacolo con i testi di Francesco Gabellini ci ha spinto a realizzare uno spettacolo che riunisce in una sola serata un florilegio di testi dedicati dal poeta a Riccione. Estratti de LA CUSTODE, DETECTOR e I NOM si alterneranno infatti sul palco in un montaggio originale progettato per la serata del 23 ottobre in occasione dei festeggiamenti per il compleanno della città di Riccione.” Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Domenica 23 ottobre ore 17.00 SALA GRANTURISMO -PALAZZO DEL TURISMO, RICCIONE RICCIONE 100 – RACCONTI DI RIVIERA con Francesca Airaudo, Francesco Gabellini, Giorgia Penzo, Francesco Checco Tonti testi Francesco Gabellini direzione tecnica Nevio Cavina/ cura scenica Davide Schinaia / costumi Paul Mochrie produzione Città Teatro in collaborazione con il Comune di Riccione

cs Comune di Riccione

