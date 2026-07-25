Domenica gran finale per San Marino Antiqua con il Torneo della Libertà e il Palio dei Balestrieri

Domenica gran finale per San Marino Antiqua con il Torneo della Libertà e il Palio dei Balestrieri.

Ultima giornata per San Marino Antiqua – Leggende e Storie del Titano, che domenica 26 luglio propone il programma più ricco dell'intera manifestazione, tra competizioni, spettacoli e rievocazioni.

La giornata si aprirà alle 9.30 con il Torneo della Liberta, Campionato Assoluto di Arco Storico che si svolgerà in varie location del Centro Storico e proseguirà alle 10.30 in Cava dei Balestrieri con la Giostra Tamburi; la competizione porterà a San Marino i migliori arcieri storici.

Nel pomeriggio proseguiranno le esibizioni di gruppi storici, musici, tamburini e sbandieratori, mentre alle 16.30 si concluderà il Torneo della Libertà con la Finale del Collare di San Marino.

Per tutta la giornata il Centro Storico continuerà a vivere grazie agli accampamenti medievali, agli antichi mestieri, ai mercati storici, alle scene di vita quotidiana, alle visite guidate in costume, agli antichi giochi medievali e agli spettacoli itineranti che animeranno piazze e contrade.

Il momento più atteso arriverà alle 21.30 con il Palio del 70° Anniversario della Federazione Balestrieri Sammarinesi, prestigiosa gara di tiro con la balestra antica all'italiana presentata da Messer Ettore Pazzini.

A chiudere la manifestazione sarà il grande spettacolo di fuoco del Teatro Anima Mundi che alle 23.00 saluterà il pubblico con una scenografica conclusione.

Anche domenica saranno attive le taverne medievali con menù ispirati alla tradizione dell'epoca e le visite guidate a tema che accompagneranno cittadini e turisti alla scoperta delle leggende e della storia del Monte Titano.

Le attività di San Marino Antiqua sono curate dai gruppi storici sammarinesi: La Cerna dei Lunghi Archi di San Marino, Federazione Balestrieri Sammarinesi, La Corte di Olnano e La Compagnia dell'Istrice, La Compagnia della Forca, Associazione Giochi Storici Sammarinesi, 301 FILMONT. La realizzazione della grafica è stata realizzata da Titan Sound & Light.

Programma completo su www.visitsanmarino.com



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo San Marino

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