Domenica il primo congresso di GEN-SM, il giovanile del Partito dei Socialisti e dei Democratici

Nel pomeriggio di domenica 1° febbraio, nella Città di San Marino, si terrà il primo Congresso di GEN-SM, l’organizzazione giovanile del Partito dei Socialisti e dei Democratici. Si tratta di un appuntamento particolarmente significativo, che segna ufficialmente l’avvio del percorso politico e partecipativo del neo costituito movimento giovanile. Il Congresso avrà come tema “Giovani Uniti, oltre le appartenenze”, un messaggio che richiama la volontà di superare divisioni e appartenenze tradizionali per mettere al centro il dialogo, la responsabilità e il contributo delle nuove generazioni alla crescita del Paese. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio reale di confronto, proposta e responsabilità ai giovani, rafforzando il loro coinvolgimento nella vita pubblica della Repubblica. In un tempo che richiede visione, competenza e spirito di collaborazione, GEN-SM intende promuovere una cultura politica aperta, concreta e orientata al futuro. All’incontro prenderanno parte delegazioni di forze politiche italiane, rappresentanti dei movimenti giovanili e giovani esponenti delle forze politiche sammarinesi. La loro presenza testimonia la volontà di costruire relazioni solide, favorire il dialogo tra esperienze diverse e contribuire alla crescita di una nuova classe dirigente consapevole e preparata. Il programma prevede il dibattito dei membri del giovanile, chiamati a condividere idee, priorità e proposte sui principali temi che riguardano il presente e il futuro della Repubblica e l’elezione delle cariche interne. Sarà un momento fondativo non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche culturale e progettuale. Questo primo Congresso rappresenta quindi un punto di partenza: l’inizio di un impegno che vuole mettere i giovani nelle condizioni di partecipare attivamente ai processi decisionali, con senso di responsabilità e spirito costruttivo, nel solco dei valori democratici e progressisti che contraddistinguono il PSD.

