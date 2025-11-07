Domenica Spinelli: “Dal Governo un passo importante per una gestione equilibrata del lupo”

Oggi, ad Ecomondo, ho avuto il piacer di accompagnare il Sottosegretario di Stato al Ministero Claudio Barbaro e con l’occasione abbiamo affrontato nuovamente il tema della presenza del lupo, che continua a destare forte preoccupazione nei territori, nelle istituzioni e tra gli allevatori. Il Sottosegretario mi ha aggiornato sul decreto ministeriale n. 396 del 6 novembre 2025, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2025/1237, che riduce il livello di protezione del lupo (Canis lupus), passando da una tutela rigorosa a una tutela semplice. Non ci siamo limitati a recepire l’abbassamento della tutela, ma abbiamo scelto di applicarlo concretamente, a differenza di alcuni Stati membri che hanno deciso di mantenere la specie come altamente protetta.

Contestualmente, il Governo ha promosso uno studio scientifico approfondito, così da poter procedere tempestivamente, in raccordo con il MASAF, all’attuazione di misure di gestione e prelievo controllato della specie, nel pieno rispetto della conservazione e dell’equilibrio tra uomo e ambiente.

Mi auguro che il documento sottoposto al MASAF possa prevedere forme di contenimento equilibrate, nell’ordine di 10-15 unità per regione, oltre ad altri interventi di prevenzione e gestione, come recinzioni protettive, trappole di cattura controllata e sistemi di dissuasione, così da garantire al tempo stesso la conservazione della specie e la sicurezza delle comunità locali.

È fondamentale che le Regioni e in particolar modo la Regione Emilia Romagna mettano a sistema strumenti coraggiosi e concreti, capaci di offrire risposte puntuali e di sostenere chi vive e lavora nei territori più esposti, lasciando da parte le visioni ideologiche che non portano risposte.



