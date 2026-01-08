Domenica Spinelli: Gestione del lupo, confronto in Senato. Decreto pronto, in attesa della Conferenza Stato-Regioni

Domenica Spinelli: Gestione del lupo, confronto in Senato. Decreto pronto, in attesa della Conferenza Stato-Regioni.

Alla ripresa dei lavori d’Aula in Senato, oggi ho avuto il piacere di incontrare il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il Sottosegretario Claudio Barbaro, con il quale da mesi seguo con attenzione l’iter amministrativo e governativo relativo alla gestione del lupo. È stato ribadito che il decreto è pronto e che resta da completare l’ultimo passaggio formale, rappresentato dalla Conferenza Stato-Regioni, necessario per la sua definitiva adozione. Nel corso dell’incontro è stata inoltre affrontata la questione degli avvistamenti, sottolineando l’importanza di un monitoraggio più puntuale e scientificamente fondato. Portando le istanze dei territori, è stata richiamata la necessità di disporre di dati aggiornati e attendibili, in grado di definire con precisione la consistenza numerica della popolazione, evitando al contempo inutili allarmismi nei confronti dei cittadini. Durante la giornata ho avuto anche il piacere di confrontarmi con il Sottosegretario Patrizio La Pietra, a conferma dell’attenzione condivisa sul tema da parte del Ministero dell’Ambiente, nell’ottica di un approccio coordinato e responsabile alla gestione della problematica. La gestione del lupo richiede un approccio equilibrato e responsabile, capace di coniugare la tutela della biodiversità con la sicurezza delle comunità e la salvaguardia delle attività produttive, in particolare nei territori maggiormente interessati dal fenomeno. Prosegue l’impegno a monitorare con attenzione l’evoluzione del provvedimento, affinché si possa giungere in tempi rapidi a strumenti normativi efficaci e condivisi, in grado di fornire risposte concrete ai territori.

Dichiarazione della Sen.ce Domenica Spinelli

