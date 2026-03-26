Domenica Spinelli: La Commissione Affari Costituzionali del Senato al lavoro per rafforzare e coordinare in modo concreto il sistema nazionale di tutela della parità di trattamento

Domenica Spinelli: La Commissione Affari Costituzionali del Senato al lavoro per rafforzare e coordinare in modo concreto il sistema nazionale di tutela della parità di trattamento.

Nell’esame dello schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive (UE) 2024/1499 e 2024/1500, la Commissione sta lavorando, anche grazie al positivo contributo degli auditi, per rafforzare e coordinare in modo concreto il sistema nazionale di tutela della parità di trattamento. In questo quadro, la Commissione è impegnata a costruire un parere che coniughi innovazione e continuità, prevedendo la continuità della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità territoriale e salvaguardando i presidi locali.

L’obiettivo è valorizzare efficacemente il nuovo Organismo nazionale mantenendo operativi le consigliere e i consiglieri di parità, in accordo con le direttive comunitarie.

La direzione è quella di un modello più forte, coerente e capillare, capace di garantire una tutela effettiva dei diritti su tutto il territorio nazionale.

Atto governo 382



Comunicato stampa

Senatrice segretario Commissione Affari Costituzionali

Domenica Spinelli

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