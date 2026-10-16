Domenica Spinelli: "Orgogliosi della scelta di Meloni e Mantovano. La persona al centro, San Patrignano modello nel mondo"

«La scelta della presidente Giorgia Meloni e del sottosegretario Alfredo Mantovano di ospitare a San Patrignano un incontro internazionale sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze è un riconoscimento importante per una realtà che rappresenta un modello nel mondo. Sono orgogliosa da ex sindaco e da vicesindaco di Coriano, e oggi onorata da parlamentare, che un appuntamento internazionale di così alto livello si svolga proprio nel nostro territorio. Con San Patrignano abbiamo costruito negli anni un rapporto importante, fondato sulla collaborazione e sulla condivisione di valori essenziali per la nostra comunità. Conosco da vicino il valore di questo percorso e il contributo concreto che offre ogni giorno a tante persone e famiglie, in Italia e nel mondo. Questa scelta riflette una visione che mette al centro la persona e sostiene percorsi di recupero e riabilitazione capaci di restituire dignità, fiducia e una nuova prospettiva di vita. Questa esperienza dimostra ogni giorno che nessuno deve essere lasciato indietro e che, con il sostegno giusto, è possibile ricostruire il proprio futuro».

Il commento della Senatrice Domenica Spinelli









