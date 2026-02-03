Domenica Spinelli: "Quali sono le ragioni di tanta agitazione per una semplice e garbata dichiarazione di una Senatrice attenta al suo territorio?"

Il Sindaco Presidente Sadegholvaad gioca abilmente con le parole rimettendo al governo, a me, ad Anas e addirittura a tutte le componenti di FDI le complicazioni (alcune inderogabili, altre evitabili) degli interventi progettuali in attesa di realizzazione in Emilia Romagna. Non c'è che dire, viene dato spazio ad un abile oratore. Confido comunque sempre nella capacità dei cittadini, a prescindere dalle loro preferenze elettorali, di distinguere chi interviene a beneficio del territorio da chi attacca senza ragione diversa se non quella di difendersi da colpe o meglio responsabilità di una sola parte. Dal momento che per l'ennesima volta vengo tirata in ballo in una polemica che non ho creato e non intendo alimentare e che, a mio avviso, non ha ragion d'essere, ribadisco con fermezza la mia posizione: il confronto tecnico istituzionale deve tenere conto dei tempi previsti per la realizzazione di un intervento. Diversamente rischia di diventare un furbo strumento per alimentare la "palude burocratica" che è il principale nemico di chi lotta per la realizzazione concreta di un intervento infrastrutturale. Capisco perfettamente il nervosismo di chi non essendo abituato a stare all’opposizione di un governo stabile di centrodestra preferisce impegnarsi, anche con abilità, a cercare fantasmi picconando ogni giorno contro il governo Meloni, capisco. Capisco ma non condivido. La mia era ed è una legittima, comprensibile, educata e garbata dichiarazione che non ha alcuna intenzione polemica. Il PD sta superando il paradosso arrivando ad insinuare che io, Senatrice della nostra Repubblica ma prima ancora Cittadina Italiana debba chiedere il permesso al PD prima di rilasciare legittime dichiarazioni. Questo gioco inutile sta tracimando i principi base delle regole democratiche. Concludo definitivamente ogni polemica innescata dal Presidente della Provincia di Rimini richiamando, a beneficio di tutti, le parole di Aristotele, “solo una mente educata può capire un pensiero diverso dal suo senza la necessità di sminuirlo”.

c.s. Senatrice Fdi Domenica Spinelli

