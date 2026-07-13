Domenica Spinelli, serata conclusiva dell’Italian Global Series Festival

Domenica Spinelli, serata conclusiva dell’Italian Global Series Festival.

Si è conclusa con grande successo la seconda edizione dell’Italian Global Series Festival. La scelta del Sottosegretario Lucia Borgonzoni di riportare, per il secondo anno consecutivo, questo importante appuntamento in Romagna mi rende, come parlamentare del territorio, particolarmente orgogliosa. Un risultato reso possibile anche grazie al grande impegno delle amministrazioni comunali di Rimini e Riccione, che hanno raccolto questa sfida con entusiasmo, dimostrando quello che rappresenta il vero punto di forza della nostra riviera: la capacità di fare squadra. È stato un festival di grande qualità nei contenuti, capace di registrare numeri straordinari in termini di partecipazione, con sale gremite in occasione degli incontri e delle proiezioni. Per questo condivido pienamente l'obiettivo espresso dal Sottosegretario Borgonzoni di trasformare la Riviera Romagnola nella "Cannes delle serie TV" entro il 2027. La presenza, nella giornata di ieri, del Ministro della Cultura Alessandro Giuli conferma ulteriormente questo percorso. Con semplicità e concretezza ha illustrato le difficoltà che il settore cinematografico sta attraversando, ribadendo al tempo stesso l'impegno del Governo nel rilanciare il comparto attraverso interventi di semplificazione, affinché si possa tornare a investire con forza in un settore identitario e strategico per la storia artistica e culturale italiana. Avere, nella serata conclusiva del Festival a Rimini, il Ministro Alessandro Giuli e il Sottosegretario Lucia Borgonzoni testimonia la sincera volontà del Governo di continuare a investire sul nostro territorio anche negli anni futuri. Ora si guarda già avanti: al lavoro per l'edizione 2027.

c.s. Senatrice Domenica Spinelli

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: