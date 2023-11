Domenica un doppio spettacolo per lanciare Locomix Numerose le prenotazioni, ancora posti disponibili

Domenica un doppio spettacolo per lanciare Locomix.

Numerose le prenotazioni, ancora posti disponibili Domenica 3 dicembre alle ore 21:00 presso la Sala Montelupo di Domagnano andrà in scena un doppio spettacolo comico in cui si esibiranno il duo Gianni Bardi-Marco Tamagnini (Due personcine ammodo) e Alessandro Ciacci, poliedrico comico riminese. In tale occasione verrà presentata la nuova edizione di Locomix, patrocinata dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dalla Segreteria di Stato per il Turismo e realizzata in collaborazione con gli Istituti Culturali di San Marino.

Dopo otto anni di pausa il noto concorso per comici emergenti organizzato dall’Associazione Locomotiva, che ha visto fra i suoi partecipanti artisti quali Le Barnos, Andrea Vasumi, Elisa Manzaroli, Baz, I Pandpers e Bruce Ketta, è pronto a tornare. La serata segna l’apertura delle iscrizioni alla 17 a edizione, di cui saranno comunicate date, location e modalità di svolgimento. Verranno inoltre illustrati bando e regolamento della 3 a edizione del concorso per testi comici “SCRITTI DA RIDERE”. Il costo dello spettacolo è di 10 € (prezzo unico). È possibile prenotare fino a 4 biglietti al link https://bit.ly/locomix3dicembre o scansionando il QR Code sottostante.





Le prenotazioni sono state numerose, ma vi sono ancora biglietti disponibili. Eventuali rimanenze saranno acquistabili direttamente domenica sera prima dello spettacolo. L’associazione invita chiunque fosse interessato a seguire i suoi canali social (Facebook e Instagram) per restare aggiornato su eventi e novità. https://www.locomotiva.org/ https://www.facebook.com/locomotivasanmarino https://www.facebook.com/scrittidaridere

Comunicato stampa

Locomix



