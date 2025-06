Domus Medica (Gruppo Valpharma): nuovo amministratore unico e accreditamento

Due annunci importanti per la Domus Medica , la clinica del gruppo Valpharma con sede ad Acquaviva di San Marino: la nomina di Alberto Vitez (che resta Chief Operating Officer di Valpharma Group) ad amministratore unico e l' ottenimento dell'accreditamento da parte dell'Autorità per l'Autorizzazione, l'Accreditamento e la Qualità dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Socio-Educativi della Repubblica di San Marino. Si tratta di un passo fondamentale per la struttura, ed è stato concesso a seguito di un parere favorevole espresso dall'Autorità il 2 aprile e deliberato dal Congresso di Stato l'8 aprile. L'accreditamento consente infatti di erogare prestazioni di chirurgia in regime di day Hospital, day Surgery e ricovero ordinario, attività ambulatoriali polispecialistiche, medicina rigenerativa e medicina iperbarica, non solo in regime privato, ma anche in convenzione con il Sistema Sanitario Italiano e della Repubblica di San Marino. “Domus Medica rappresenta un fiore all’occhiello sanitario, non solo nel circuito sanmarinese, ma anche per la Valmarecchia, la provincia di Rimini e la Romagna”, sottolinea il nuovo amministratore unico Alberto Vitez . “Stiamo implementando numerose novità ambulatoriali e cliniche, senza dimenticare l'investimento continuo in tecnologie all'avanguardia”. Il dottor Luigi Targa, direttore sanitario e responsabile del Centro di Medicina Iperbarica della Domus Medica e l'equipe del sistema qualità della Domus hanno lavorato per ottenere l'accreditamento di tutta la struttura, convinti che rappresentino una tappa fondamentale per garantire elevati standard di qualità e sicurezza dei servizi erogati. I principali servizi della Domus Medica La Casa di Cura Domus Medica, fondata nel 1992, si è affermata come struttura polispecialistica integrata con la Sanità Pubblica, offrendo prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche all'avanguardia. La clinica garantisce attività ambulatoriale polispecialistica. L'attività chirurgica plastica, ricostruttiva e funzionale si avvale di un blocco operatorio con 2 sale operatorie e 18 posti letto dedicati. I principali punti di forza della clinica sono: il Centro di Medicina Iperbarica, la Chirurgia Funzionale con gli interventi di Fibrotomia Graduale e la Medicina Rigenerativa. Il Centro di Medicina Iperbarica è dotato di 3 camere iperbariche in grado di ospitare fino a 8 pazienti ciascuna, è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale Italiano e l'Istituto Sicurezza Sociale di San Marino, oltre ad essere certificato ISO 9001. Può garantire ossigeno terapia iperbarica in regime ambulatoriale e in urgenza per pazienti ospedalizzati. Gli interventi di Fibrotomia Graduale , tecnica microchirurgica mini invasiva, praticati unicamente presso la Domus Medica di San Marino , consentono di correggere e risolvere la spasticità dovuta a lesioni cerebrali post ischemiche con rapidissimo recupero della funzionalità osteo/muscolo/tendinea di più distretti contemporaneamente. Questi interventi vengono praticati soprattutto in bambini, provenienti dall'Italia e da altri paesi europei, con gravi deficit funzionali legati alla Paralisi Cerebrale Infantile. La Medicina Rigenerativa. La domus Medica è autorizzata alla produzione di emocomponenti come il plasma ricco di piastrine (PRP ) e cellule staminali di origine adiposa (ADSC), in collaborazione con il Bioscience Institute, e da tessuto osseo. Piastrine e cellule mesenchimali sono utilizzate, come trapianto/impianto autologo, in ortopedia, ginecologia, lesioni cutanee, medicina estetica/tricologia, odontoiatria.

c.s. Valpharma