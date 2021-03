Don Mangiarotti: "Così Sputnik V manda in crisi l’Europa, dice InsideOver"

Ci sono notizie che spalancano il cuore, perché aiutano a leggere la realtà e riconoscere la nostra originalità. Mi colpisce trovare questo articolo che mostra come San Marino, nel caso delle vaccinazioni, ha saputo essere non il «fanalino di coda», ma la fiaccola per l’Europa. Chissà se questa esperienza saprà ridare alla nostra cara Repubblica la fierezza della propria identità, così come ci ricordava, tempo fa, alla cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti, il Ministro degli Affari Esteri di Malta. Dicono Alessandra Benignetti ed Elena Barlozzari raccontando quanto accaduto in questi giorni: «È la scommessa di San Marino, coraggiosa, spiazzante, e poi da inseguire, fino a fare scuola. La piccolissima Repubblica è una striscia di terra tra l’Emilia Romagna e le Marche e sta lì come un’anomalia, come un luogo fuori dal tempo. Questa volta però ha dato a tutta l’Europa una lezione di pragmatismo. È stato uno dei primi Stati del Vecchio Continente a rompere le righe aprendo le porte allo Sputnik V… “Se gli ordini non si faranno a livello europeo, allora seguiremo la via tedesca”, quella dei negoziati diretti, è l’aut aut della Merkel. Tutto ciò, alle latitudini sammarinesi, viene letto come una conferma. “Abbiamo fatto una scelta lungimirante, siamo stati tra i primi Paesi in Europa a scommettere sullo Sputnik V e siamo convinti che le sue caratteristiche gli permetteranno di entrare presto sul mercato europeo”, ci spiega Luca Beccari, segretario di Stato degli Affari esteri. Nella Repubblica più antica del Vecchio Continente il cambio di strategia è stato quasi obbligato… La politica non c’entra. Sono l’emergenza e la ragion pratica ad aver guidato le decisioni dell’esecutivo. “Questo Governo ha scelto di dotarsi dello Sputnik V dopo aver trovato difficoltà a reperire vaccini seguendo i canali inizialmente privilegiati”, chiarisce il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati… L’attività nell’area dedicata alle immunizzazioni dell’Ospedale di Stato è frenetica. La stanchezza dei camici bianchi a fine giornata si legge da sotto le visiere, ma l’umore è alto. “La campagna vaccinale sta andando a gonfie vele, abbiamo già iniziato i richiami, contiamo di terminare le somministrazioni per giugno”, racconta il dottor Emidio Troiani, cardiologo e medico vaccinatore. Lo scetticismo di Bruxelles non ha attecchito, anzi. “I pazienti si fidano di noi – prosegue il medico – e l’adesione è stata ottima. Le dirò di più, sono arrivate moltissime richieste dall’Italia che non è ci è stato possibile esaudire. Le vaccinazioni sono riservate ai soli residenti”. Il sentimento descritto dal dottore si ritrova nelle parole di chi si è appena immunizzato con lo Sputnik V. Gente con il sorriso stampato sulle labbra, che intravede l’uscita dal tunnel.» Allora ci domandiamo: Anche sulla difesa della vita San Marino potrebbe dare a tutta Europa una «lezione coraggiosa e spiazzante». Perché appiattirsi omologandosi alla dittatura del pensiero unico quando si ha la fortuna di essere una vera «Terra di Libertà»?

c.s. Don Gabriele Mangiarotti

