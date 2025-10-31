Don Peppino agli INCONTRI DEL LUNEDI della sede della Biblioteca Popolare di Serravalle

Don Peppino agli INCONTRI DEL LUNEDI della sede della Biblioteca Popolare di Serravalle.

Proseguono gli INCONTRI DEL LUNEDI’, nella sede della Biblioteca Popolare di Serravalle, situata a Dogana all’interno dell’Admiral di Dogana, primo piano. Lunedì 3 novembre prossimo (ore 21) ci sarà un’altra serata importante per la nostra storia e in particolare per la comunità di Serravalle, con il ricordo del carissimo e amato don Giuseppe Innocentini, per tutti don Peppino! L’amico Matteo Tamagnini, del Centro Sociale Sant’Andrea di Serravalle, ci presenterà la figura di don Peppino attraverso immagini dei primi campeggi negli anni ’50 del secolo scorso e della Colonia di Chiusi della Verna, proponendo testimonianze di vita, aneddoti e delle numerose iniziative poste in atto fin dai tempi del suo arrivo a Serravalle. La Biblioteca Popolare di Serravalle e la Giunta di Castello di Serravalle invitano la cittadinanza ad essere presente a questa serata per vivere momenti particolari che faranno tornare alla mente emozioni e ricordi che fanno parte della nostra memoria e per far conoscere e tramandare ai più giovani le nostre origini. L’ingresso è gratuito.

c.s. Biblioteca Popolare di Serravalle

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: