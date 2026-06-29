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Don Peppino Day - Martedì 14 luglio a Serravalle

29 giu 2026
Don Peppino Day - Martedì 14 luglio a Serravalle


Martedì 14 luglio alle ore 21 la serata DON PEPPINO DAY, nel giorno del compleanno di Don Peppino (Mons. Giuseppe Innocentini) per ripercorrere attraverso testimonianze, racconti, fotografie e video la sua presenza nella comunità di Serravalle e nella Repubblica, mettendo in evidenza la sua peculiarità di sacerdote in mezzo alla gente, il rapporto con i francescani, le due visite dei Papi a San Marino di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI in vista della visita di Papa Leone XIV. Ci sarà la possibilità di ognuno di essere protagonista raccontando i propri ricordi.
Ingresso libero.

Nella serata:
ESPOSIZIONE DON PEPPINO SACERDOTE fotografie dall’archivio
LIBRI OFF-LINE esposizione di libri da sfogliare e portare a casa al 50%
PAPA LEONE XIV in attesa della visita del 22 agosto
MEETING DI RIMINI 2026
E sorprese …

Comunicato stampa
Centro Sociale S. Andrea




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