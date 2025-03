Don Peppino: il cordoglio di Comunione e Liberazione Diocesi San Marino - Montefeltro

Don Peppino: il cordoglio di Comunione e Liberazione Diocesi San Marino - Montefeltro.

La Comunità di Comunione e Liberazione

si unisce commossa al cordoglio della Chiesa Sammarinese - Feretrana per la salita al Cielo di

Mons. GIUSEPPE INNOCENTINI (per tutti il nostro carissimo don Peppino)

Uomo di grande fede e operosità, don Peppino si è fatto compagno di vita di tutti i suoi parrocchiani rendendosi testimone dell'amore di Cristo per ciascuno in ogni circostanza della umana esistenza. Il suo cuore generoso e paterno ha accolto con benevolenza e magnanimità la nostra esperienza di fede segnata dal carisma di don Luigi Giussani e germogliata nella Diocesi di San Marino - Montefeltro nei primi anni Settanta del secolo scorso. L'immensa cordialità di cui ci ha sempre onorato ci ha mostrato e fatto amare il volto materno della Chiesa tutta.

Grazie don Peppino e, ora che sei fra le braccia misericordiose di Dio, continua dal Cielo ad intercedere per tutta la tua gente!





Comunicato stampa

Comunione e Liberazione Diocesi San Marino - Montefeltro

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: