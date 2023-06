"Dona il tuo 3X1000 ad Attiva-Mente!"

Associazione Sportiva e Culturale Disabili San Marino Attiva-Mente

Cara/o Amica/o, da 20 anni Attiva-Mente supporta le persone con disabilità e le loro famiglie per difendere e garantire i loro diritti e una qualità di vita migliore. Aiutaci a dare continuità alle attività e alle iniziative che ogni anno organizziamo per loro. Sostieni l'associazione dando il tuo 3X1000 ad Attiva-Mente! Non ti costa nulla perché invece di andare nelle casse dello Stato, durante la compilazione della dichiarazione dei redditi puoi scegliere di devolverlo, e per noi è molto importante.

COE SM19318

C.s. Attiva-mente

