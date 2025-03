Donati 1.500 euro per la costruzione dell’istituto agrario San Francisco. Un aiuto a Padre Giorgio Bender in Mozambico

Prosegue in questo anno Giubilare la collaborazione con la missione di Padre Giorgio Bender in Mozambico per il nel PROGETTO FARMA SÃO FRANCISCO (Progetto di autosostegno agricolo e zootecnico “San Francesco”), con la costruzione dell’Istituto Agrario san Francisco, una scuola professionale per l’agricoltura, inerito che permetterà di aprire una prospettiva di vita per i giovani di quel luogo, dando loro le conoscenze per sviluppare un lavoro nell’agricoltura, che possa permettere un autosostentamento a tanti nuclei famigliari, contribuendo alla loro l’indipendenza economica e morale. Il CENTRO SOCIALE S. ANDREA, ringrazia, anche a nome di Padre Giorgio, per la generosa risposta alla raccolta di fondi effettuata in questi mesi per il progetto “FARMA SÃO FRANCISCO” (un progetto di autosostegno agricolo e zootecnico) in Mozambico, che ha permesso di inviare nei giorni scorsi la cifra di 1.500 euro.

La sottoscrizione continua può farlo tramite una donazione da effettuare durante le varie iniziative o tramite bonifico:

c/c CASSA DI RISPARMIO Agenzia Serravalle SM 14 W 06067 09802 000020107226

c/c BANCA DI SAN MARINO Agenzia Cailungo SM 32 Z 08540 09813 000130144066

intestati al Centro Sociale S. Andrea specificando la causale “Donazione Padre Giorgio Bender”, verranno rilasciate apposite ricevute utilizzabili nella dichiarazione dei redditi.