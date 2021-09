Donato ai Capitani Reggenti un libro per “appassionare i piccolissimi ai primi concetti matematici”, scritto da una docente dell’Università di San Marino L’autrice, Chiara Giacomoni: “L’obiettivo della favola è rendere la matematica più fluida, affine e comprensibile da tutti”

“La passione e la forte motivazione che mi hanno animata nello scrivere il libro sono state colte appieno”. Queste le parole con cui Chiara Giacomoni, docente di Analisi Matematica dell’Ateneo sammarinese, riassume le sensazioni avute durante il recente incontro in cui ha donato ai Capitani Reggenti del Titano, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, alcune copie del libro “La straordinaria storia di Zero”, di cui è autrice. “Il riscontro è stato di grande empatia - spiega - immagini e testi sono stati apprezzati nei loro significati più profondi”.

La docente, principalmente attiva nei corsi di laurea in Ingegneria Civile e Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, oltre che nel percorso triennale Costruzioni e Gestione del Territorio, ha pubblicato la favola nei mesi scorsi ed è stata protagonista di iniziative che hanno coinvolto gli alunni delle scuole del Titano: “I risvolti matematici e sociali che caratterizzano questo progetto sono molteplici, l’obiettivo è appassionare i piccolissimi ai primi concetti matematici e rendere la matematica più fluida, affine e comprensibile da tutti”.

Il libro è edito da Pane e Sale. Le illustrazioni sono firmate da Manuel Bruno. All’incontro, che si è svolto l’8 settembre, ha partecipato Vito Testaj, in rappresentanza della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura.



