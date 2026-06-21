Donato all’ISS un veicolo attrezzato per il trasporto assistito di persone con disabilità

Un gesto di vicinanza e attenzione concreta verso chi necessita di supporto negli spostamenti arricchisce la dotazione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Nella giornata di venerdì 19 giugno, i figli di Angelo Matteo Tamagnini ed Anna Maiani hanno donato all’ISS un veicolo attrezzato per il trasporto di persone con ridotta mobilità, in memoria dei loro genitori. Il mezzo è dotato di una seduta anteriore lato passeggero, in grado di ruotare e abbassarsi, così da agevolare la salita e la discesa dal veicolo in condizioni di maggiore sicurezza e comfort. L’auto sarà destinata al Dipartimento Territoriale e Socio-Sanitario dell’ISS e utilizzata nell’ambito delle attività di trasporto assistito, contribuendo a sostenere i servizi rivolti agli assistiti e alle loro famiglie. La consegna simbolica delle chiavi si è svolta alla presenza del Direttore Amministrativo dell’ISS Manuel Canti e del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie Alessandro Bertolini, che hanno ricevuto il veicolo a nome dell’Istituto.

“Desideriamo ringraziare la famiglia per questa donazione, che ha un valore umano prima ancora che materiale – dichiara il Direttore Amministrativo ISS Manuel Canti –. Mettere a disposizione dell’Istituto un mezzo già attrezzato per il trasporto assistito significa trasformare un ricordo familiare in un aiuto concreto per la comunità”. “Il veicolo sarà inserito nelle attività di supporto agli spostamenti delle persone con disabilità motoria – sottolinea il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie Alessandro Bertolini –. Si tratta di un contributo utile per facilitare l’accesso ai servizi e sostenere un’attività che ha una ricaduta diretta sulla qualità della vita delle persone e delle famiglie”.



c.s. Istituto Sicurezza Sociale









