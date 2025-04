Donato un Frigorifero medico al Centro Farmaceutico dell’ISS

L’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ha ricevuto nei giorni scorsi la generosa donazione da parte della Horizon Lab Company S.r.l., che consiste in un frigorifero di ultima generazione, certificato come dispositivo medico, che sarà destinato alla UOC Farmaceutica. Il frigorifero, dalla capacità di 1.400 litri e del valore di alcune migliaia di euro, è già dotato di tutti i necessari sistemi di controllo e sicurezza, compresi gli allarmi in caso di modifiche della temperatura. Tale attrezzatura rappresenta un importante strumento per garantire la conservazione ottimale dei farmaci più delicati, contribuendo alla qualità e sicurezza delle cure prestate nelle strutture sanitarie dell'ISS. Dalla Segreteria di Stato per la Sanità e dal Comitato Esecutivo ISS, i sentiti ringraziamenti all’azienda donatrice per il significativo contributo, che rappresenta un valore aggiunto all’impegno quotidiano dell’Istituto verso la comunità, a testimonianza dell’efficace collaborazione tra enti pubblici e privati, nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi dedicati alla salute e al benessere di tutta la collettività.

c.s. Iss

