Donato un misuratore di pressione professionale al Centro Sanitario di Chiesanuova

Si è svolta oggi al Centro Sanitario di Chiesanuova la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un misuratore di pressione professionale e multiparametrico, destinato alle attività quotidiane del Centro.

L’apparecchiatura, donata dalla Giunta di Castello di Chiesanuova, consente una misurazione accurata e affidabile della pressione arteriosa, supportando il personale sanitario nelle attività di accoglienza, valutazione e monitoraggio degli assistiti e contribuendo al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza offerta sul territorio.

Alla cerimonia erano presenti il Segretario di Stato Marco Gatti, il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie dell’ISS Alessandro Bertolini, il Direttore delle Cure Primarie Pierluigi Arcangeli e il personale sanitario della struttura, che hanno espresso profonda gratitudine al Capitano di Castello Marino Rosti e ai componenti della Giunta di Castello di Chiesanuova per il prezioso gesto di generosità e sensibilità, riconosciuto come un importante segno di fiducia e vicinanza nei confronti dell’ISS e del quotidiano impegno a favore dei cittadini.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Sanità

Istituto per la Sicurezza Sociale









