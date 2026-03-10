Donato un nuovo holter alla Cardiologia ISS

Si è svolta quest’oggi una cerimonia di ringraziamento per la donazione destinata alla UOC di Cardiologia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale da parte della sig.ra Anna Corelli, che ha espresso la volontà di sostenere concretamente le attività dell’ISS, devolvendo la somma necessaria all’acquisto di un holter cardiaco a 12 derivazioni.​ Tale apparecchiatura consente il monitoraggio elettrocardiografico prolungato e accurato dei pazienti, potenziando ulteriormente la capacità di diagnosi e presa in carico del paziente affetto da patologia aritmica e contribuendo al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza offerta agli assistiti. Alla presenza dei rappresentanti della Segreteria di Stato per la Sanità, del Direttore Generale dell’ISS, del Direttore e del personale sanitario della UOC di Cardiologia, è stata espressa alla sig.ra Corelli profonda gratitudine per il prezioso gesto di generosità e sensibilità, riconosciuto come un importante segno di fiducia e vicinanza nei confronti dell’ISS e del quotidiano impegno a favore dei pazienti.​



