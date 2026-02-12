TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:22 Bronzo per la staffetta a squadre di slittino: l'Italia tocca quota 16 medaglie 18:39 Nations League, San Marino nel C1 con Albania, Finlandia e Bielorussia 17:58 Lollobrigida, bis olimpico nel pattinaggio: è oro anche sui 5000 metri 17:57 Crans-Montana: la rabbia dei genitori all'interrogatorio degli indagati 14:26 Aviosuperficie: ok all'odg ma prestito saudita "non vincolante", ira di Pedini Amati 13:23 Giornate di Raccolta del Farmaco: visita della Reggenza alla farmacia dell'Ospedale; donazione ai bisognosi 13:23 Brignone da leggenda: è oro olimpico nel superG 12:56 Alunni delle elementari a scuola di Extra-Teatro 12:52 Camerata del Titano dona programmi di sala storici alla Biblioteca di Stato 12:36 Addio a James Van Der Beek, protagonista di Dawson's Creek
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Donazione dell’Ecc.ma Reggenza alle Giornate di Raccolta del Banco Farmaceutico

12 feb 2026
Donazione dell’Ecc.ma Reggenza alle Giornate di Raccolta del Banco Farmaceutico

Questa mattina, gli Ecc.mi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli si sono recati alla farmacia ospedaliera dell’Istituto per la Sicurezza Sociale per contribuire alle giornate di raccolta del farmaco, iniziativa a cui l’Istituto aderisce da diversi anni in collaborazione con la Fondazione Banco Farmaceutico Onlus.
Nel corso della visita, l’Ecc.ma Reggenza ha effettuato una donazione di farmaci da banco, che saranno destinati a persone che vivono in condizioni di difficoltà, seguita in questo importante gesto di solidarietà anche dai membri del Comitato Esecutivo dell’ISS.
Ad accompagnare gli Ecc.mi Capitani Reggenti anche il Segretario di Stato Marco Gatti e il Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Matteo Sartini.
Tutti i farmaci donati nelle farmacie di Cailungo, Serravalle e Borgo Maggiore, durante il periodo della Raccolta iniziata il 10 febbraio u.s. e che si protrarrà fino a lunedì 16 febbraio p.v., saranno consegnati alla Caritas San Marino – Montefeltro e alla Casa San Michele, per la distribuzione attraverso i rispettivi canali di assistenza.
La Segreteria di Stato per la Sanità e l’ISS, ringraziano sentitamente gli organizzatori, i professionisti sanitari e gli oltre 70 volontari che si alterneranno per guidare e sostenere i cittadini nella scelta dei prodotti da donare. Un sentito ringraziamento anche a tutti i cittadini sammarinesi che con la loro generosità contribuiscono ad offrire un sostegno concreto a chi vive in condizioni di fragilità.

Comunicato stampa
Segreteria di Stato Sanità





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa