Donazione dell’Ecc.ma Reggenza alle Giornate di Raccolta del Banco Farmaceutico

Questa mattina, gli Ecc.mi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli si sono recati alla farmacia ospedaliera dell’Istituto per la Sicurezza Sociale per contribuire alle giornate di raccolta del farmaco, iniziativa a cui l’Istituto aderisce da diversi anni in collaborazione con la Fondazione Banco Farmaceutico Onlus.

Nel corso della visita, l’Ecc.ma Reggenza ha effettuato una donazione di farmaci da banco, che saranno destinati a persone che vivono in condizioni di difficoltà, seguita in questo importante gesto di solidarietà anche dai membri del Comitato Esecutivo dell’ISS.

Ad accompagnare gli Ecc.mi Capitani Reggenti anche il Segretario di Stato Marco Gatti e il Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Matteo Sartini.

Tutti i farmaci donati nelle farmacie di Cailungo, Serravalle e Borgo Maggiore, durante il periodo della Raccolta iniziata il 10 febbraio u.s. e che si protrarrà fino a lunedì 16 febbraio p.v., saranno consegnati alla Caritas San Marino – Montefeltro e alla Casa San Michele, per la distribuzione attraverso i rispettivi canali di assistenza.

La Segreteria di Stato per la Sanità e l’ISS, ringraziano sentitamente gli organizzatori, i professionisti sanitari e gli oltre 70 volontari che si alterneranno per guidare e sostenere i cittadini nella scelta dei prodotti da donare. Un sentito ringraziamento anche a tutti i cittadini sammarinesi che con la loro generosità contribuiscono ad offrire un sostegno concreto a chi vive in condizioni di fragilità.



