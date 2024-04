Donazione della Mezza Luna Rossa degli Emirati Arabi a favore dell’ISS per la realizzazione dell’hospice dell’Ospedale di Stato Questa mattina la Cerimonia alla presenza del Vice Ambasciatore Nasser Al-Khaja e dei Segretari di Stato Mariella Mularoni e Federico Pedini Amati

Il vice Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia e nella Repubblica di San Marino Nasser Al-Khaja, insieme al Funzionario d’Ambasciata Iyad Hafez ha incontrato questa mattina il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni e il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati per formalizzare la donazione, da parte della Mezza Luna Rossa emiratina di 46.300 euro a favore dell’Istituto per la Sicurezza Sociale che li utilizzerà per la realizzazione del nuovo hospice per malati terminali oncologici e neurologici. Quella del 2024 è la terza donazione di tale entità da parte della Mezza Luna Rossa, le due precedenti erano andate a favore di Caritas San Marino e Croce Rossa Sammarinese. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “La collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti e con la Mezza Luna Rossa è un altro dei doni lasciati in dote dall’Ambasciatore Mauro Maiani. Insieme a lui, soprattutto in occasione di Expo Dubai 2020, abbiamo stretto le maglie del rapporto e oggi San Marino e gli Emirati Arabi Uniti possono considerarsi grandi amici. Anche personalmente sono particolarmente grato all’Ambasciata emiratina di Roma con la quale la collaborazione è sempre stata ed è tuttora di altissimo livello. Prima della conclusione della legislatura intendo rendere nuovamente visita a questo Paese che non ha mai smesso di considerare la Repubblica di San Marino interlocutore privilegiato alla pari delle Nazioni più grandi e che ringrazio di cuore per la donazione che ha voluto riservare al nostro Istituto per la Sicurezza Sociale”. Mariella Mularoni (Segretario di Stato per la Sanità): “Il nostro Ospedale di Stato si sta dotando di un hospice riservato alle persone le cui patologie, oncologiche, neurologiche o cardiologiche siano in stato avanzato o terminale e che non abbiano la possibilità di essere assistiti a domicilio. Si tratta di un luogo di assistenza e accoglienza che ha un solo obiettivo: garantire dignità agli ammalati e migliorare gli ultimi giorni della loro vita. Ecco perché la donazione della Mezza Luna Rossa è particolarmente importante ed ecco perché sono particolarmente grata alla Mezza Luna Rossa, all’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma e a tutti gli Emirati Arabi Uniti”. Nasser Al-Khaja (Ambasciata EAU di Roma): “Il rapporto fra Emirati Arabi e San Marino si stringe ulteriormente in questi giorni di festa, dopo la Pasqua, dopo l’Elezione dei nuovi Capitani Reggenti e a pochi giorni dalla fine del Ramadan. E’ questo un momento dell’anno particolare nella quale si celebrano valori in linea con la storia dei nostri Paesi, che sono realmente amici e il cui rapporto sarà consolidato da nuovi incontri e nuove collaborazioni”.

cs Segreteria Turismo

