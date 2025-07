Donazione di Televisori alla UOC di Onco-Ematologia dell'Istituto per la Sicurezza Sociale

Donazione di Televisori alla UOC di Onco-Ematologia dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino desidera esprimere un sincero ringraziamento alla famiglia Benedettini, titolare del negozio di elettronica FreeShop, per la donazione di 5 televisori che saranno destinati all'UOC di Onco-Ematologia dell’Ospedale di Stato. Questa donazione contribuirà a rendere più accogliente e confortevole la permanenza in reparto dei pazienti oncologici durante i trattamenti terapeutici, favorendone il benessere psicologico. Questa mattina, nella sala “Il Monte” dell’Iss, si è tenuta la cerimonia di ringraziamento da parte del Comitato Esecutivo ISS, della Segreteria di Stato per la Sanità e della UOC Onco-ematologia alla presenza della famiglia Benedettini, titolari della storica ditta FreeShop di San Marino. Il Segretario di Stato per la Sanità e il Comitato Esecutivo dell'ISS esprimono la più profonda gratitudine alla famiglia Benedettini per questo significativo contributo che, non solo testimonia il generoso spirito di solidarietà, ma valorizza anche la collaborazione tra il settore pubblico e privato per il continuo miglioramento dei servizi sanitari e socio-sanitari. È proprio grazie a queste sinergie che si costruisce una comunità più forte e capace di rispondere alle sfide della sanità contemporanea. L’Ospedale di Stato è un bene comune, patrimonio di tutti i cittadini, e il sostegno della comunità è essenziale per una sanità sempre più vicina alle esigenze delle persone.

C.s. ISS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: